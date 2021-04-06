Главный нефролог Петербурга признался в убийстве супруги по неосторожности
17:12 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, арестованный по обвинению в убийстве супруги в 2010 году, дал чистосердечное признание в убийстве по неосторожности, сообщил журналистам его адвокат Сейран Арутюнян.
"Я хотел бы отметить, что чистосердечное признание было сделано не по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Это преступление небольшой тяжести", - сказал он.
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