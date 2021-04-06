Президент Сербии предпочел привиться китайской, а не российской вакциной - СМИ

17:32 Источник: Эхо Москвы

Президент Сербии предпочел сделать укол китайской вакциной вместо российской. Александр Вучич сказал, что пройдет вакцинацию сегодня препаратом «Синофарм». Ранее он обещал, что привьется российской вакциной от коронавируса «Спутник», если сербские специалисты подтвердят ее безопасность и надежность.

В декабре Сербия одобрила применение «Спутника». Накануне Россия и Сербия заключили соглашение о передаче технологий по производству российской вакцины. Эхо Москвы

