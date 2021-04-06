Суд снова оставил без движения иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства
18:00 06.04.2021 Источник: Интерфакс
Пресненский суд Москвы вновь оставил без движения исковое заявление оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда Москвы во вторник.
"Исковое заявление А.Навального к Д.Пескову оставлено без движения, для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению по существу сроком до 30 апреля 2021 года", - сказали в пресс-службе.
Навальный снова подал иск к пресс-секретарю главы государства 29 марта.
В конце прошлого года оппозиционер уже подавал аналогичный иск к Пескову, однако суд вернул исковое заявление "в связи с тем, что не были устранены процессуальные недостатки, допущенные при подаче иска".
Как сообщалось, Навальный просил признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию следующие распространенные ответчиком сведения: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".
Оппозиционер считает, что 1 октября 2020 года Песков распространил о нем сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и его деловую репутацию, ссылаясь на материал под названием "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы".
Он просит суд обязать ответчика опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение.
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