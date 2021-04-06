Пополнение библиотечных фондов в РФ за 20 лет сократилось в два раза
19:20 06.04.2021 Источник: Интерфакс
Пополнение библиотечных фондов в России за последние 20 лет сократилось почти в два раза и составляет порядка 1% при мировых стандартах 5-10%, это влияет на посещаемость библиотек, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
"Из-за системного недофинансирования в субъектах РФ число новых поступлений в библиотеки страны за 20 последних лет сократилось практически в два раза. И сегодня обновляемость фондов составляет порядка 1-1,5%, по международным стандартам это должно быть 5-10%", - сказала Ярилова на заседании комитета Госдумы РФ по культуре.
При этом, по словам замминистра, спрос на библиотечные документы остается высоким и стабильным, книговыдача с начала 2000 годов выросла на 53%, но из-за отсутствия новых книг наблюдается тенденция к ее снижению.
Говоря о работе по обновлению фондов в рамках нацпроекта "Культура", Ярилова сообщила, что на фонды 360 библиотек было выделено 400 млн рублей на покупку более 1 млн экземпляров книг.
"Сегодня мы в год можем в рамках нацпроекта обновлять порядка 130-150 библиотек, но мы понимаем, что этого, конечно недостаточно", - сказала Ярилова.
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