В России выявили больше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса
22:00 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты выявили в России 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 - африканским, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Обнаружено 103 [случая] британского варианта и 10 южноафриканских", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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