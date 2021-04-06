В России выявили больше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты выявили в России 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 - африканским, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Обнаружено 103 [случая] британского варианта и 10 южноафриканских", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.