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Украина больше не согласится ехать в Минск на переговоры по Донбассу - Кравчук

22:40 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук не поедет в случае необходимости на переговоры в Минск, где они проводились до пандемии коронавируса. Альтернативой можно рассматривать Польшу, заявил Кравчук во вторник в эфире телеканала "Украина-24".

"Мы никогда не согласимся на Минск", - заявил Кравчук, подчеркнув, что туда он лично откажется ехать и готов уйти со своей должности, если ему поступит предложение проводить переговоры в столице Белоруссии.

Полпред украинской делегации пояснил свою позицию тем, что в данный момент Украина не считает Белоруссию демократическим и самостоятельным государством. "В такой стране иметь площадку для переговоров о мире - <...> об этом даже неудобно говорить", - заявил Кравчук. Он уточнил, что считает, что Белоруссия зависима от России, "душит митингующих", а также "говорит очень некрасивые, непристойные вещи по отношению к Украине".

По мнению Кравчука, альтернативой может стать Польша или другая "нейтральная и демократическая" страна. "Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов: мы с Польшей не всегда были друзьями <...>, поэтому никто не скажет, что Польша - верный и вечный друг Украины", - пояснил он. Однако, добавил он, в качестве альтернативы Минска можно рассматривать страны и "вне социалистического лагеря".

В то же время Кравчук предположил, что Россия может не согласиться на смену переговорной площадки.

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