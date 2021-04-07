Посол РФ не вернется в Вашингтон в ближайшее время

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МИДе назвали сроки возвращения российского посла в США. Анатолий Антонов не приедет в Вашингтон в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны США. Мы ожидаем, что там всё же смогут продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта. Посла вызвали для консультаций после резонансного интервью Джо Байдена. Американский президент заявил, что российские власти должны «заплатить цену» за попытки вмешательства в выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Говорит Москва