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Zoom запретил предоставлять доступ для госучреждений и госкомпаний РФ и СНГ

09:20 07.04.2021 Источник: Коммерсант.ru

Компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с госучастием в России и СНГ. Об этом говорится в письме дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта, с которым ознакомился “Ъ”.

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