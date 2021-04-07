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Юлия Навальная сообщила, что в колонии ее голодающему мужу подкладывают конфеты

09:32 07.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Жена Алексея Навального рассказала, что в карманы одежды ее голодающему в колонии мужу подкладывают конфеты. Об этом она написала в своем инстаграме, обвинив в провокации сотрудников колонии. Кроме того, по ее словам, после начала голодовки Навального в его отряд принесли электроплиту, на которой для других заключенных начали жарить курицу, что по правилам запрещено.

Также Навальная показала письмо ей от ФСИН, в котором указано, что ни госпитализировать, ни выпустить по УДО ее мужа сейчас невозможно из-за якобы отсутствия в его личном деле его паспорта.

Навальный объявил голодовку во Владимирской колонии из-за того что на фоне болей в спине и ноге к нему отказываются пускать врача. Со времени прибытия на зону он потерял 13 килограмм. После начала голодовки, по его словам, к прежним симптомам добавились кашель и температура.  Эхо Москвы

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