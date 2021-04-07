Экс-губернатор Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово"
10:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился в СИЗО "Лефортово" коронавирусной инфекцией. Как уточнил в среду ТАСС его адвокат Михаил Карапетян, защита попросит следствие об изменении экс-губернатору меры пресечения.
"Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей", - сказал защитник. Он не уточнил, где экс-губернатор будет проходить лечение.
"Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни, - уточнил адвокат. - Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания".
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