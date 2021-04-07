США обсуждают вопрос бойкота Олимпиады в Пекине
10:05 07.04.2021 Источник: Газета.Ru
Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Это то, что мы, безусловно, хотели бы обсудить, и, безусловно, мы понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров. Так что это один из вопросов, который стоит на повестке дня как сейчас, так и в будущем», — заявил Прайс в ходе брифинга.
В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.
С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее американский сенатор призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Газета.Ru
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