За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 11% - ВОЗ

10:05 Источник: Эхо Москвы

По данным всемирной организации здравоохранения, за неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 11%. Количество новых случаев заражения растет шестую неделю подряд.

ВОЗ отмечает, что больше инфицированных стали выявлять в Юго-Восточной Азии и регионах западной части Тихого океана. Эхо Москвы