За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 11% - ВОЗ
10:05 07.04.2021 Источник: Эхо Москвы
По данным всемирной организации здравоохранения, за неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 11%. Количество новых случаев заражения растет шестую неделю подряд.
ВОЗ отмечает, что больше инфицированных стали выявлять в Юго-Восточной Азии и регионах западной части Тихого океана. Эхо Москвы
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