В Белоруссии заявили, что эстонские спецслужбы и дипломаты могут быть причастны к шпионажу
10:32 07.04.2021 Источник: Газета.Ru
Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что эстонские спецслужбы и дипломаты могут быть причастны к шпионажу против Белоруссии.
Так, согласно представленным данным СМИ, такая информация стала известна в ходе допроса одного из фигурантов дела по раскрытию агентурной сети на территории страны — Вячеслава Сидоракина. Он, в свою очередь, был приятелем оппозиционера и экс-оперативника Игоря Макар, который пытался организовать вывоз сотрудника КГБ с секретным архивом за границу с помощью подложных иностранных документов или дипломатического автомобиля.
При этом Сидоракин добавил в ходе дачи показаний, что Макар предлагал ему обеспечить возможность выезда за границу при поддержке эстонского посольства.
По его словам, он должен был получить документы на выезд за пределы Белоруссии для того, чтобы посетить якобы похороны родственницы. Фигурант дела подчеркнул, что оформление в эстонском посольстве должно было пройти «без лишних вопросов».
Ранее в новостях Белоруссии показали допрос обвиняемого в шпионаже украинца в КГБ. Газета.Ru
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