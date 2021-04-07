Курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,98% к закрытию предыдущей сессии и достиг 78,0225 руб., свидетельствуют данные площадки на 10:40 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 78 руб. 5 ноября 2020 года.