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НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей

11:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,98% к закрытию предыдущей сессии и достиг 78,0225 руб., свидетельствуют данные площадки на 10:40 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 78 руб. 5 ноября 2020 года.

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