0
0
142
НОВОСТИ

Суд выпустил из СИЗО руководителя попавшей под снежный завал тургруппы в Хибинах

11:05 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мурманский городской суд выпустил из-под стражи руководителя туристической группы, который обвиняется в гибели девочки под снежным завалом в Хибинах Мурманской области, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Постановление Ленинского районного суда [о взятии под сражу] отменить. Освободить Смирнова из-под стражи. Запретить Смирнову выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00", - сказал судья Антон Венедиктов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 07.04.2021
В случае принятия изменений в российских паспортах менять документ не потребуется - МВД
0
37
12:05 07.04.2021
Исламабад считает Россию фактором стабильности в регионе и мире - глава МИД Пакистана
0
67
12:00 07.04.2021
Контрольные проверки начались в более чем 80 воинских частях РВСН - Минобороны РФ
0
76
11:32 07.04.2021
В России выявили 8 294 случая заражения коронавирусом за сутки
0
106
11:20 07.04.2021
Правительство РФ изменило пошлину на подсолнечник и одобрило плавающую пошлину на масло
0
142
11:00 07.04.2021
Курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей
0
158
10:32 07.04.2021
В Белоруссии заявили, что эстонские спецслужбы и дипломаты могут быть причастны к шпионажу
0
213
10:20 07.04.2021
За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 11% - ВОЗ
0
242
10:05 07.04.2021
США обсуждают вопрос бойкота Олимпиады в Пекине
0
267
10:00 07.04.2021
Экс-губернатор Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово"
0
245

Возврат к списку