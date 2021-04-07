Суд выпустил из СИЗО руководителя попавшей под снежный завал тургруппы в Хибинах
11:05 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мурманский городской суд выпустил из-под стражи руководителя туристической группы, который обвиняется в гибели девочки под снежным завалом в Хибинах Мурманской области, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Постановление Ленинского районного суда [о взятии под сражу] отменить. Освободить Смирнова из-под стражи. Запретить Смирнову выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00", - сказал судья Антон Венедиктов.
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