Правительство РФ изменило пошлину на подсолнечник и одобрило плавающую пошлину на масло
11:20 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ одобрило введение экспортной плавающей пошлины на подсолнечное масло с 1 сентября и изменение пошлины на подсолнечник с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Экспортную пошлину на подсолнечник скорректируют, а подсолнечное масло будет облагаться плавающей таможенной пошлиной, что позволит стабилизировать цены на эти товары на внутреннем рынке. Такие постановления утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. С 1 июля 2021 г. по 31 августа 2022 г. включительно подсолнечник (1000 кг) будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем 320 долларов за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 г. продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс", - отмечается в сообщении.
В отношении подсолнечного масла с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Ее будут взымать с разницы между базовой ценой (1 тысяча долларов за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за 1 тонну).
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