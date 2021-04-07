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Контрольные проверки начались в более чем 80 воинских частях РВСН - Минобороны РФ

12:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрольные итоговые проверки начались в более чем 80 частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает в среду Министерство обороны РФ.

"В ходе проверок ракетные полки, части обеспечения и охраны отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывают совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.

Проверки идут по итогам зимнего периода обучения. "Всего к проверкам по итогам периода обучения в РВСН будет привлечено более 15 тысяч военнослужащих и около 3 000 единиц техники", - информирует ведомство.

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