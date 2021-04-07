В России выявили 8 294 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 294, до 4 606 162. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 445. Всего уже выздоровели 4 229 480 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 374 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 101 480 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,2%, следует из данных штаба.