В России выявили 8 294 случая заражения коронавирусом за сутки
11:32 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 294, до 4 606 162. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,18%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 445. Всего уже выздоровели 4 229 480 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 374 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 101 480 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,2%, следует из данных штаба.
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