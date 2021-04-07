Исламабад считает Россию фактором стабильности в регионе и мире - глава МИД Пакистана

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши назвал в среду Россию фактором стабильности в регионе и мире.

"Россия этом регионе - фактор стабильности. Но не только на региональном уровне, она является фактором стабильности на международной арене", - сказал глава МИД Пакистана на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Исламабаде.

Куреши отметил, что Пакистан хочет строить с Россией отношения доверия и дружбы и считает отношения с Москвой одним из своих приоритетов.