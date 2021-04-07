В случае принятия изменений в российских паспортах менять документ не потребуется - МВД

12:20 Источник: РБК

Россиянам не потребуется получать новый паспорт в случае изменения последней страницы документа, где содержится памятка владельцу, сообщили «РИА Новости» в МВД.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — сказали в ведомстве.

В МВД, в частности, предложили дополнить текст памятки для граждан на 20-й странице документа напоминанием о том, что паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории страны, его обязаны оформить все россияне, достигшие 14-летнего возраста. РБК