Сменить профессию хотел бы каждый третий россиянин - опрос
12:32 07.04.2021 Источник: Интерфакс
Более трети россиян (35%), имеющих опыт работы, были бы готовы сменить сферу профессиональной деятельности при наличии такой возможности, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".
Согласно результатам исследования, к смене профессии больше готовы сограждане 25-34 лет - поступить подобным образом могли бы 39% респондентов данной возрастной категории.
Опрос показал, что женщины в большей мере, чем мужчины, были бы готовы сменить профессиональную деятельность - 39% и 32% респондентов соответственно.
Что касается мнений среди представителей профессий, то больше всего готовность к выбору новой сферы деятельности выражают экономисты (39%), технологи (36%) и бухгалтеры (35%), отмечают в SuperJob.ru.
По данным исследования, мужчины оказались более верными своей профессии, чем женщины - 48% и 39% респондентов соответственно. Наибольшее число приверженных своей нынешней профессии - специалисты, зарабатывающие более 80 тыс. рублей в месяц (61%).
По данным SuperJob.ru, не поменяли бы профессию на другую 80% программистов, 77% архитекторов и 75% дизайнеров. Согласно исследованию, верными своему делу остались бы 72% спортивных тренеров, 70% врачей и 69% психологов. Выбрали бы снова профессию, в которой заняты сейчас, 68% парикмахеров, 61% сметчиков и 60% аналитиков. Не изменили бы своему первоначальному выбору 59% автомехаников и 58% медицинских сестёр.
По результатам исследования, меньше всего желающих остаться в своей профессии оказалось среди технологов (46%), экологов (45%) и журналистов (44%).
Опрос был проведён 2 марта - 5 апреля 2021 года среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих опыт работы, в 817 населенных пунктах, во всех федеральных округах.
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