Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны и не намерен ее начинать
13:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем.
"Хочу подчеркнуть, Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически", - сказал он в среду на пресс-конференции по случаю 7-й годовщины провозглашения республики.
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