В Великобритании появился новый регулятор по контролю за интернет-гигантами
15:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый регулятор, который будет наблюдать за тем, чтобы такие интернет-гиганты, как Facebook и Google, не использовали свое доминирующее положение на рынке для подавления конкуренции, появился в Великобритании. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте правительственной информации.
Новый орган получил название Отдел цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), он будет входить в структуру Управления по конкуренции и рынкам (CMA).
"Запущен новый жесткий регулятор, которой поможет гарантировать, что такие технологические гиганты, как Facebook и Google не могут использовать свое господство на рынке для того, чтобы избавиться от конкуренции и подавлять онлайн-инновации", - говорится в сообщении.
Как отмечается в документе, в 2018 году британская экономика получила от цифрового сектора около 150 млрд фунтов (207 млрд долларов по курсу на сегодняшний день), а проведенное CMA исследование показало, что самые прочные позиции в этой сфере занимают упомянутые интернет-компании. Средняя прибыль Facebook от каждого пользователя выросла с 5 фунтов в 2011 году до 50 фунтов в 2019 году, что в десять раз больше, чем у конкурентов.
НОВОСТИ
- 15:32 07.04.2021
- Турция не откажется от строительства канала "Стамбул" - Эрдоган
- 15:12 07.04.2021
- Дума приняла закон об обязанности кандидатов на выборах указывать статус иноагента
- 15:07 07.04.2021
- Рекордный март Сбербанка: в преддверии выплаты самых больших дивидендов в стране Сбербанк объявил финансовые итоги I квартала
- 14:32 07.04.2021
- В РФ выросло число домашних кошек и собак
- 14:12 07.04.2021
- Трое граждан Грузии утонули в реке, пытаясь перебраться из Абхазии
- 14:00 07.04.2021
- Иностранных лидеров в этом году не будут приглашать на парад Победы в Москве - Песков
- 13:35 07.04.2021
- В рамках Весеннего фестиваля спорта на ВДНХ 10 апреля выступит фигуристка Ирина Слуцкая
- 13:32 07.04.2021
- ЕС анонсировал экономические санкции против хунты в Мьянме
- 13:20 07.04.2021
- "Хизбалла" может открыть официальное представительство в Москве
- 13:05 07.04.2021
- Названы российские города, где реже и чаще всего покупают лекарства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать