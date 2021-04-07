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Трое граждан Грузии утонули в реке, пытаясь перебраться из Абхазии

14:12 07.04.2021 Источник: Интерфакс

Трое грузинских граждан - уроженцев Гальского района Абхазии - утонули в реке Ингури при попытке вплавь перебраться с абхазской стороны на подконтрольную грузинским властям территорию, сообщает в среду Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Ранее в среду грузинские СМИ сообщили, что тела трех человек вынесла река вблизи села Шамгона Зугдидского муниципалитета.

В СГБ считают, что погибшие пытались избежать задержания на абхазской стороне по обвинению в нарушении границы.

В Тбилиси границу с Абхазией не признают и считают незаконными задержания граждан по обвинению в ее нарушении.

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