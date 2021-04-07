"Хизбалла" может открыть официальное представительство в Москве
13:20 07.04.2021 Источник: NEWSru.co.il
Россия и ливанская "Хизбалла" начали консультации об открытии в Москве официального представительства этой группировки. Как сообщает иранский телеканал PressTV, они были начаты после визита в российскую столицу делегации "Хизбаллы".
Канал подчеркивает, что инициатором визита стала российская сторона, добавляя, что, по мнению экспертов, поездка в Москву свидетельствует, что группировка стала восприниматься российским руководством как отдельная политическая сила, с которой стоит контактировать напрямую.
Трехдневный визит в Россию делегации, возглавляемой председателем парламентской фракции движения Мухаммадом Раадом, состоялся в середине марта. Представители "Хизбаллы" встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Государственный департамент США выступил с осуждением Лаврова. "Мы призываем все страны мира отвергнуть ложное деление на политическое и военное крыло и признать всю группировку террористической организацией. США признали ее в качестве таковой, внеся в список иностранных террористических группировок", - сообщила пресс-служба госдепа. Newsru.co.il
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