Иностранных лидеров в этом году не будут приглашать на парад Победы в Москве - Песков
14:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гости из зарубежных стран не будут приглашаться на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", - ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли рассылаться на парад Победы этого года приглашения иностранным лидерам.
Песков подчеркнул, что "в остальном будет, наверное, обычный режим приглашения [гостей] на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения [мероприятия] будут определены нашими санитарными властями".
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