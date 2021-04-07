Иностранных лидеров в этом году не будут приглашать на парад Победы в Москве - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гости из зарубежных стран не будут приглашаться на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", - ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли рассылаться на парад Победы этого года приглашения иностранным лидерам.

Песков подчеркнул, что "в остальном будет, наверное, обычный режим приглашения [гостей] на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения [мероприятия] будут определены нашими санитарными властями".