Дума приняла закон об обязанности кандидатов на выборах указывать статус иноагента

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект об обязанности кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента.

Документ внесли в нижнюю палату члены комиссий Совфеда и Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Инициатива обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из- за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Такие же нормы коснутся и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. К ним относятся кандидаты, которые сами не являются иностранными агентами, но в период за два года до назначения выборов входили в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, или руководили ими, а также осуществляли политическую деятельность и получали средства от иностранных агентов или же работали в иностранном СМИ-иноагенте.

Документ также обязывает кандидатов, имеющих или имевших ранее судимость, указывать эти сведения в подписном листе после указания своего отчества. Уточняется также, что подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

Политические партии должны будут в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в списках выдвигаемых ими кандидатов иностранных агентов или аффилированных с ними лиц. Такая информация должна быть ясно видимой или слышимой, занимать не менее 15% от площади или объема агитационного материала. Кроме того, выступление кандидата- иноагента на партийном агитационном мероприятии должно будет предваряться и сопровождаться информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат-иноагент.

Закон устанавливает, что если гражданин-иноагент вносит добровольное пожертвования в избирательный фонд, то в платежном документе необходимо указать статус иноагента такого гражданина.

Кроме того, запрещается иностранным агентам, включая СМИ, вести работу, которая способствует или препятствует выдвижению или победе кандидатов на выборах. Организациям и СМИ-иноагентам запрещается способствовать или препятствовать "достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума". Участие иностранных организаций в качестве наблюдателей регулируется отдельно.