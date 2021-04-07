Иудейский брак с цифровыми блокчейн-кольцами заключили в США
16:12 07.04.2021
Молодожены Ребекка Роуз и Питер Качергинский из США нашли нетривиальный способ связать себя узами брака. Вместо обручальных колец они использовали нечто более надежное — невзаимозаменяемые токены (NFT), которые привязаны к их блокчейн-аккаунтам. Об этом пишет The Verge.
Проходившая в начале как традиционная еврейская церемония, свадьба была "обновлена" с помощью смартфонов, на которых молодожены активировали персональные NFT и обменялись ими. esquire.ru
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