Иудейский брак с цифровыми блокчейн-кольцами заключили в США

16:12

Молодожены Ребекка Роуз и Питер Качергинский из США нашли нетривиальный способ связать себя узами брака. Вместо обручальных колец они использовали нечто более надежное — невзаимозаменяемые токены (NFT), которые привязаны к их блокчейн-аккаунтам. Об этом пишет The Verge.

Проходившая в начале как традиционная еврейская церемония, свадьба была "обновлена" с помощью смартфонов, на которых молодожены активировали персональные NFT и обменялись ими. esquire.ru