Путин освободил от должности главу Тувы Кара-оола, врио назначен Ховалыг
16:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Ховалыг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.
"Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш. В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", - говорится в указе президента .
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