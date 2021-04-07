Дума отказалась отменить ЕГЭ для школьников, не планирующих поступать в вуз
16:32 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в среду не поддержала инициативу депутатов фракции "Справедливая Россия" о замене единого государственного экзамена (ЕГЭ) на государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для школьников, которые не планируют поступать в вузы.
Законопроект был внесен в нижнюю палату в июне прошлого года группой депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Авторы предлагали сохранить сдачу ЕГЭ только для тех учащихся, кто намерен поступать в вузы. Проводить ЕГЭ предлагалось отдельно от выпускных экзаменов.
По мнению Миронова, ЕГЭ не должен иметь отношения к школе. "Он не должен становиться единственным способом поступления вуз. Институты и университеты должны иметь право самостоятельно определять, как им набирать новых студентов", - отмечал он.
Авторы инициативы полагают, что сейчас подготовка учеников в выпускных классах сводится к "натаскиванию на экзамены по двум-трем профильным предметам". В связи с этим, справороссы предлагали вернуть в школу в качестве итогового испытания государственные выпускные экзамены "в традиционной форме". Речь идет, в частности, о сочинении по русскому языку и литературе и письменной работе по математике.
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