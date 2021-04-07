Летчик пилотажной группы ВВС Турции погиб при крушении самолета
17:00 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Летчик из состава военной пилотажной группы "Турецкие звезды" погиб в среду при крушении самолета в районе Коньи, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
"Летчик самолета NF-5 ("Нортроп Ф-5" - прим. ТАСС) из состава наших ВВС погиб при крушении", - отмечается в коммюнике. Губернатор провинции Конья Вахдеттин Озкан в эфире телеканала ТРТ уточнил, что самолет входил в состав "Турецких звезд".
Мэр города Конья Угур Ибрахим Алтай изначально отвергал сообщения СМИ о гибели летчика в результате крушения.
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