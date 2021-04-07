Ученые степени в России будут присуждать по 21 новой специальности - Минобрнауки

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки России утвердило новую номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени. В частности, в ней появилась 21 новая специальность, что позволит ученым защищать диссертации по искусственному интеллекту, логистическим транспортным системам и другим новым направлениям, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Как пояснили в министерстве, новая номенклатура создает предпосылки для концентрации усилий на развитии перспективных научных направлений. Она также направлена на интеграцию российской науки в международное научное пространство, так как при ее создании учтены рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Состав номенклатуры пополнила 21 новая специальность, не имеющая принадлежности к уже существующим группам. В соответствии с научными трендами последних лет в номенклатуре появились четыре новых группы специальностей: компьютерные науки и информатика, биотехнология, недропользование и горные науки, когнитивные науки. По одному новому профилю получили группы специальностей по теологии, клинической медицине, строительству и архитектуре", - говорится в сообщении.

Так, введение новой номенклатуры даст возможность подготовки научных работ с последующей защитой научной степени для специальностей: возрастная психология, челюстно- лицевая хирургия, фотоника, кибербезопасность. Также российскую науку ждут диссертации по искусственному интеллекту и машинному обучению, логистическим транспортным системам, междисциплинарным исследованиям языка.

Отмечается, что при разработке номенклатуры было произведено укрупнение научных специальностей для развития междисциплинарных исследований, а также актуализации наименований научных специальностей. Согласно представленному итоговому проекту номенклатуры, количество групп научных специальностей сократилось с 52 до 34 (-35%), а специальностей - с 430 до 351 (-18,4%).

Помимо разработки номенклатуры, как добавили в пресс- службе Минобрнауки, был подготовлен комплекс мер, снижающих риски, связанные с ее введением. Более половины (почти 1 000 из 1 696) диссертационных советов будут переутверждены автоматически, остальная сеть - трансформирована в течение полутора лет со дня вступления в силу новой номенклатуры.