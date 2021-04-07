Секретарь Совбеза РФ: Американцы в принципе не способны признать за собой вину...

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не ждет извинений от американской стороны за слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

На вопрос, ждут ли в Кремле извинений после заявления Байдена, секретарь СБ ответил: "Нет". "Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Патрушев напомнил, что "еще [экс-президент США Джордж] Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться". "Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так", - объяснил секретарь Совбеза.