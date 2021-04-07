Секретарь Совбеза РФ: Американцы в принципе не способны признать за собой вину...
18:35 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не ждет извинений от американской стороны за слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
На вопрос, ждут ли в Кремле извинений после заявления Байдена, секретарь СБ ответил: "Нет". "Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах", - сказал он.
Патрушев напомнил, что "еще [экс-президент США Джордж] Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться". "Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так", - объяснил секретарь Совбеза.
НОВОСТИ
- 18:18 07.04.2021
- Лаборатории под контролем США могут создавать биологическое оружие - Патрушев
- 17:40 07.04.2021
- Россия заработала на сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ $30-40 млрд - Fitch
- 17:12 07.04.2021
- Ученые степени в России будут присуждать по 21 новой специальности - Минобрнауки
- 17:00 07.04.2021
- Летчик пилотажной группы ВВС Турции погиб при крушении самолета
- 16:32 07.04.2021
- Дума отказалась отменить ЕГЭ для школьников, не планирующих поступать в вуз
- 16:12 07.04.2021
- Иудейский брак с цифровыми блокчейн-кольцами заключили в США
- 16:00 07.04.2021
- Путин освободил от должности главу Тувы Кара-оола, врио назначен Ховалыг
- 15:32 07.04.2021
- Турция не откажется от строительства канала "Стамбул" - Эрдоган
- 15:12 07.04.2021
- Дума приняла закон об обязанности кандидатов на выборах указывать статус иноагента
- 15:07 07.04.2021
- Рекордный март Сбербанка: в преддверии выплаты самых больших дивидендов в стране Сбербанк объявил финансовые итоги I квартала
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать