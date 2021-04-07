0
0
16
НОВОСТИ

Секретарь Совбеза РФ: Американцы в принципе не способны признать за собой вину...

18:35 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не ждет извинений от американской стороны за слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

На вопрос, ждут ли в Кремле извинений после заявления Байдена, секретарь СБ ответил: "Нет". "Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Патрушев напомнил, что "еще [экс-президент США Джордж] Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться". "Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так", - объяснил секретарь Совбеза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:18 07.04.2021
Лаборатории под контролем США могут создавать биологическое оружие - Патрушев
0
61
17:40 07.04.2021
Россия заработала на сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ $30-40 млрд - Fitch
0
129
17:12 07.04.2021
Ученые степени в России будут присуждать по 21 новой специальности - Минобрнауки
0
180
17:00 07.04.2021
Летчик пилотажной группы ВВС Турции погиб при крушении самолета
0
165
16:32 07.04.2021
Дума отказалась отменить ЕГЭ для школьников, не планирующих поступать в вуз
0
218
16:12 07.04.2021
Иудейский брак с цифровыми блокчейн-кольцами заключили в США
0
278
16:00 07.04.2021
Путин освободил от должности главу Тувы Кара-оола, врио назначен Ховалыг
0
230
15:32 07.04.2021
Турция не откажется от строительства канала "Стамбул" - Эрдоган
0
355
15:12 07.04.2021
Дума приняла закон об обязанности кандидатов на выборах указывать статус иноагента
0
284
15:07 07.04.2021
Рекордный март Сбербанка: в преддверии выплаты самых больших дивидендов в стране Сбербанк объявил финансовые итоги I квартала
0
280

Возврат к списку