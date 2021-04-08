Из США могут выслать российских дипломатов - Bloomberg
09:00 08.04.2021 Источник: РБК
Администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на взломы и вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву, сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники.
В Белом доме завершили изучение данных о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерской атаке на правительственные учреждения с использованием разработанного американской компанией Solar Winds программного обеспечения.
По словам одного из собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать несколько элементов, в том числе санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также в отношении органов власти, связанных с вмешательством в выборы. РБК
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