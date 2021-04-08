В РФ вступили в силу изменения в правила выплаты пособия по безработице

09:05 Источник: Коммерсант.ru

В России с четверга, 8 апреля, вступило в силу постановление правительства о новом порядке назначения пособий по безработице в максимальном размере. Изменения касаются граждан, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, и женщин, находящихся в декретном отпуске.

Максимальное пособие по безработице составляет 12 130 руб., его будут платить три месяца после первой выплаты. В следующие три месяца пособие уменьшиться до 5 тыс. руб. Коммерсантъ