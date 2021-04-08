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НОВОСТИ

Два пакета санкций против «Северного потока – 2» одобрил Минюст США

09:20 08.04.2021 Источник: Известия

Министерством юстиции США были одобрены два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательное решение по инициативе еще не принято. Об этом в среду, 7 апреля, со ссылкой на источники сообщила американская газета Politico.

Пакеты санкций против «Северного потока – 2» намерены предоставить конгрессу в мае, а окончательное решение по этому вопросу будет принято американским президентом Джо Байденом.  Известия

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