Четыре задержанных у колонии в Покрове арестованы на 8 и 9 суток
09:32 08.04.2021 Источник: Коммерсант.ru
Петушинский районный суд Владимирской области признал четырех участников акции в поддержку Алексея Навального у колонии в Покрове виновными в нарушении правил массового пребывания граждан в общественных местах. Им назначили восемь и девять суток ареста, сообщили адвокаты Михаил Кузнецов, Алексей Цветков и Михаил Арсеньев.
Суд назначил девять суток ареста только бывшему координатору кемеровского штаба оппозиционера Ксении Пахомовой. Восемь суток получили представители профсоюза «Альянс врачей» (организация внесена в реестр иноагентов): руководитель юридической службы Александр Генералов, председатель и зампред пермского отделения Артем Борискин и Валерия Меркулова. Коммерсантъ
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