Четыре задержанных у колонии в Покрове арестованы на 8 и 9 суток

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Петушинский районный суд Владимирской области признал четырех участников акции в поддержку Алексея Навального у колонии в Покрове виновными в нарушении правил массового пребывания граждан в общественных местах. Им назначили восемь и девять суток ареста, сообщили адвокаты Михаил Кузнецов, Алексей Цветков и Михаил Арсеньев.

Суд назначил девять суток ареста только бывшему координатору кемеровского штаба оппозиционера Ксении Пахомовой. Восемь суток получили представители профсоюза «Альянс врачей» (организация внесена в реестр иноагентов): руководитель юридической службы Александр Генералов, председатель и зампред пермского отделения Артем Борискин и Валерия Меркулова. Коммерсантъ