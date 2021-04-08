США обсудили с рядом стран «рост военной активности РФ» у границ Украины

10:00 Источник: Газета.Ru

Представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате. Об этом сообщает сайт Пентагона.

Как сообщается, участники совещания обсудили беспокоящие их вопросы насчет «увеличения военной активности России в регионе».

Отмечается, что они также «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям».

В заявлении Пентагона также подчеркивается, что «дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года».

Ранее США выразили озабоченность увеличением группировки российских войск на границе с Украиной и попросили Москву объяснить происходящее. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал действия России «запугиванием» Украины и заявил, что Вашингтон передал «украинским партнерам сигнал уверенности». Газета.Ru