В случае появления парашютистов с флагами РФ Кравчук готов "застрелить" их
10:05 08.04.2021 Источник: Газета.Ru
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он готов стрелять в парашютистов с российскими флагами. Такое заявление он сделал в интервью Дмитрию Гордону в эфире телеканала «Украина 24».
На вопрос журналиста, собирается ли он стрелять, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами», бывший глава государства ответил положительно. «Использую обязательно», — ответил Кравчук.
По словам политика, у него дома имеется боевое оружие, которое он будет использовать по назначению. При этом оно уже «почищено и подготовлено», указал экс-президент.
«Я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. <...> Я его убью, как только он появится. Что будет дальше — меня уже не интересует, но я его убью», — сказал Кравчук.
Бывший украинский лидер в ходе интервью также призвал своих врагов обходить его дом, поскольку он «сам себя охраняет».
Он также считает, что в случае вторжения на Украину на защиту страны встанут все демократические силы в мире, в том числе США.
На прошлой неделе Кравчук заявил, что Украина является врагом для России. Газета.Ru
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