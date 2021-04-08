В Чехии уволили главу минздрава после отказа закупить «Спутник V»
10:32 08.04.2021 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу министерства здравоохранения страны Яна Блатны, сообщает Чешское телевидение.
«Пост главы минздрава Чехии займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер», — заявил премьер-министр.
По словам Блатны, решение Бабиша политически мотивировано. Экс-министр добавил, что его совесть чиста, и он исполнял свои обязанности, используя все знания и силы. По поводу утверждения вакцин от коронавируса, он сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов, которые не нанесут вред людям.
Аренбергер станет четвертым министром здравоохранения Чехии за время пандемии коронавируса.
Ранее президент Чехии Милош Земан раскритиковал главу минздрава Яна Блатного за отказ регистрировать в Чехии вакцину «Спутник V». Газета.Ru
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