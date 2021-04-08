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В Петербурге проверят жалобу на «обнаженные скульптуры» в Эрмитаже

12:20 08.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Петербурга проверят жалобу на «обнажённые скульптуры» в Эрмитаже. Некие официальные органы направили претензию в музей.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьёв назвал эту жалобу «странной». По мнению представителя властей, такие действия чрезмерны. Он пообещал разобраться в этой истории.

«Это слишком высокое искусство в понимании любого человека, даже маленького. Любой человек понимает, что существует обнажённое тело – мужское и женское. Он же это видит в жизни. Мы все растём, ездим с родителям на пляж, мы же видим мужское и женское тело, правильно? И то, что там грудь мужская или женская, так ей можно только восхищаться, это же делал мастер. Даже в советские времена никому не приходило в голову не пускать детей, чтобы они не видели, не любовались. У меня, как у петербуржца, не как у должностного лица, это всё вызывает недоумение. Я постараюсь поискать, от кого эти жалобы поступают».

Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнажённых скульптур на несовершеннолетних посетителей. При этом он не уточнил, откуда именно поступила претензия.

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