В Петербурге проверят жалобу на «обнаженные скульптуры» в Эрмитаже
12:20 08.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Петербурга проверят жалобу на «обнажённые скульптуры» в Эрмитаже. Некие официальные органы направили претензию в музей.
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьёв назвал эту жалобу «странной». По мнению представителя властей, такие действия чрезмерны. Он пообещал разобраться в этой истории.
«Это слишком высокое искусство в понимании любого человека, даже маленького. Любой человек понимает, что существует обнажённое тело – мужское и женское. Он же это видит в жизни. Мы все растём, ездим с родителям на пляж, мы же видим мужское и женское тело, правильно? И то, что там грудь мужская или женская, так ей можно только восхищаться, это же делал мастер. Даже в советские времена никому не приходило в голову не пускать детей, чтобы они не видели, не любовались. У меня, как у петербуржца, не как у должностного лица, это всё вызывает недоумение. Я постараюсь поискать, от кого эти жалобы поступают».
Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнажённых скульптур на несовершеннолетних посетителей. При этом он не уточнил, откуда именно поступила претензия.
Новости
- 12:32 08.04.2021
- Граждане в РФ стали банкротиться в 1,8 раза чаще
- 12:05 08.04.2021
- Число заключенных в России продолжает ежегодно сокращаться - доклад Совета Европы
- 12:00 08.04.2021
- Число россиян, отрицательно относящимся к мигрантам, увеличилось на 7,5% - замглавы АП
- 11:32 08.04.2021
- В России выявили 8 672 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 08.04.2021
- Более трети россиян считают налоговое бремя чрезмерным - опрос
- 11:05 08.04.2021
- Арестованный за шпионаж в пользу РФ офицер имел ограниченный доступ к документам - министр
- 11:00 08.04.2021
- РФ не получала ноту США об увязке позиции по возвращению в ДОН с сигналом Москве - Лавров
- 10:32 08.04.2021
- В Чехии уволили главу минздрава после отказа закупить «Спутник V»
- 10:20 08.04.2021
- В военной части на территории Дагестана загорелся танк
- 10:05 08.04.2021
- В случае появления парашютистов с флагами РФ Кравчук готов "застрелить" их
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать