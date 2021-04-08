Песков назвал назначение спецпредставителя по "Северному потоку" прямым вмешательством США

13:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Намерение Вашингтона назначить спецпредставителя по проекту "Северный поток - 2" красноречиво говорит о вмешательстве США в дела других стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, подобные спецпредставители [их назначение] по проекту, который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран", - сказал он.