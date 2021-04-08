Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года - посол
13:20 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений, сообщил ТАСС в четверг посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко после встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе визита в регион.
"Сейчас мы поставили задачу (на заседании Группы высокого уровня Союзного государства - прим. ТАСС), что надо не позднее 1 июля текущего года закончить все бумажные дела, подготовить все межправсоглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчетом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять, чтобы в хорошем смысле забыли про эту тему, обнулили полностью все эти затраты. Идет процесс, я считаю, что на 95% тема решена, осталось только узаконить все это дело", - сказал Семашко.
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