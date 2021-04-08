Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что подает в отставку
14:00 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку. Об этом он сам заявил в четверг в обращении к жителям региона.
"Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", - сказал он.
Морозов добавил, что подал в добровольную отставку, чтобы сосредоточиться на решении важных вопросов на федеральном уровне. "Мне представляется, что за 16 лет мы с вами сделали много добрых и очень важных дел, сейчас должны вместе сосредоточиться на продвижении интересов и Ульяновской области, и других регионов РФ. Мы отдаем себе отчет, что мир быстро меняется. А раз так, то время пришло в том числе для молодых команд, молодых управленцев", - добавил он.
Губернатор уточнил, что верит, что новая команда сохранит все лучшие наработки. "Я искренне верю, что новая команда сохранит все наши лучшие наработки, принесет лучшее, новое, что есть в нашей стране, чтобы повысить качество и уровень жизни ульяновцев. Именно этим обусловлено мое огромное желание избираться к Государственную думу", - отметил Морозов.
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