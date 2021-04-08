Заболеваемость ковидом в Турции за последние недели выросла в 3,5 раза - Попова

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в последние недели.

"В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в 4, за небольшой промежуток [времени], буквально за несколько недель", - сказала она в четверг в интервью радиостанции "Комсомольская правда".