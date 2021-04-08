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В России удалось серьезно замедлить темп снижения рождаемости - Голикова

15:32 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились, заявила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Удалось существенно замедлить темпы снижения числа рождений: с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году", - сказала она на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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