Рыболовный траулер загорелся в Охотском море

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда рыболовного траулера "Ахтиар", находящегося в Охотском море, сообщила в экстренные службы о возгорании на борту. Как подтвердили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, к терпящему бедствие траулеру подошло спасательное судно "Справедливый", специалисты готовятся провести разведку.

"Пришло сообщения с траулера "Ахтиар" в Охотском море о возгорании на борту судна. Сначала команда сообщила, что пожар локализован своими силами, но, видимо, траулер продолжил гореть. Сейчас к нему подошел спасатель "Справедливый", готовится провести разведку на борту", - сказал представитель ведомства, отметив, что данных о пострадавших пока нет.