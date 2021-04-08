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Рыболовный траулер загорелся в Охотском море

16:00 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда рыболовного траулера "Ахтиар", находящегося в Охотском море, сообщила в экстренные службы о возгорании на борту. Как подтвердили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, к терпящему бедствие траулеру подошло спасательное судно "Справедливый", специалисты готовятся провести разведку.

"Пришло сообщения с траулера "Ахтиар" в Охотском море о возгорании на борту судна. Сначала команда сообщила, что пожар локализован своими силами, но, видимо, траулер продолжил гореть. Сейчас к нему подошел спасатель "Справедливый", готовится провести разведку на борту", - сказал представитель ведомства, отметив, что данных о пострадавших пока нет.

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