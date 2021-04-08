Студенты вузов РФ смогут менять образовательные программы после второго курса - Чернышенко
16:32 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Студенты российских вузов смогут менять образовательные программы с третьего курса с 1 сентября 2021 года, заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.
"Правительством разработан соответствующий законопроект, уже внесен в Государственную думу, принят в первом чтении, будет принят в весеннюю сессию. Это значит, что уже с 1 сентября каждый студент будет выбирать для себя гибкий образовательный маршрут, начиная с третьего курса вуза", - сообщил Чернышенко.
Он добавил, что Минобрнауки России актуализировало более 500 образовательных стандартов, в них учтены современные компетенции: информационные технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичное здравоохранение, технологии здоровьесбережения и другие.
"Они внедряются по мере обновления и до 1 сентября все будут погружены в образовательный процесс", - отметил Чернышенко.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в 2020 году, предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии.
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