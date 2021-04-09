Блинкен объясняет подход США к России политикой прагматизма - WP
09:00 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация в отношениях с Москвой руководствуется принципами прагматизма, и по этой причине президент Джо Байден с одной стороны допускает жесткие высказывания в адрес российского руководства, но в то же время готов взаимодействовать с РФ. Такой вывод внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус приводит в своей статье, написанной на основе интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном и опубликованной в четверг на сайте издания.
"Президент очень трезво смотрит на две вещи", - заявил госсекретарь США, объясняя, почему Байден с одной стороны утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей", а с другой стороны готов с ним работать. По его словам, Соединенным Штатам необходимо "привлекать Россию к ответственности за безрассудные и враждебные действия, которые она предпринимает", но в то же время оставаться открытыми для взаимодействия "в тех сферах, где работать с Россией было бы в общих интересах".
Как считает Игнатиус, такая позиция Блинкена свидетельствует о том, что американская администрация подходит к отношениям с Россией с точки зрения концепции так называемой реальной политики, которая предполагает прагматичный подход.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам или любой другой стране разговаривать с собой "с позиции силы".
Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений посол России в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву. В российской столице он находится с 21 марта.
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