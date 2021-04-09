Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США не подтверждает информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки.

"Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться [по данному вопросу]", - сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в пресс-службе Европейского командования (ЮКОМ) ВС США в ответ на просьбу подтвердить и прокомментировать соответствующую информацию телеканала CNN.

Со ссылкой на источники в американском Минобороны, он утверждал, что ВМС США регулярно направляют в Черное море свои корабли, однако такое возможное решение в настоящий момент будет означать "особое послание" для РФ. Телеканал также отметил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.